Calciomercato Milan – Rangnick al lavoro: Schick e Rashica i primi nomi

MERCATO MILAN – Entrambi arrivano dal nord della Germania e Ralf Rangnick li conosce parecchio bene. Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, i primi due obiettivi del tedesco – non appena verrà ufficializzato dal Milan – sono Patrick Schick, che di mestiere fa la prima punta, e il kosovaro Milot Rashica, esterno o trequartista all’occorrenza.

Sul primo la questione è più complicata. L’attaccante ceco è di proprietà della Roma, ma il Lipsia, club che lo ha avuto in prestito in questa stagione, starebbe provando a riscattarlo ad una cifra inferiore ai 28 milioni pattuiti 12 mesi fa. Julian Nagelsmann, tecnico del club della Red Bull, ha già espresso il suo gradimento nei confronti del calciatore che quest’anno è tornato a segnare e a giocare con una discreta continuità.

Ovviamente Schick sarebbe ben felice di venire a giocare al Milan per Ralf Rangnick, l’uomo che fortemente lo ha voluto in questa stagione in Germania, ma resta da capire quanto la Roma chiederà per il ceco. Il secondo obiettivo è Milot Rashica, che si è da poco salvato col Werder Brema allo spareggio. Nel caso in cui fosse retrocesso si sarebbe potuto liberare con una clausola da 15 milioni, ma così non è stato. Il suo prezzo si aggira intorno ai 20 milioni e i rossoneri dovranno battere la forte concorrenza dello stesso Lipsia che ha messo da tempo gli occhi su di lui.

Nel modulo di Rangnick il kosovaro potrebbe giocare esterno nel 4-4-2 oppure trequartista nel 4-2-3-1. Dal 2018 ha segnato 24 gol in 74 gare col Werder. Baricentro basso, il classe 1996 ha ottimi spunti palla al piede. E’ tecnico, bravo nell’uno contro uno e sa adattarsi a quasi tutti i ruoli d’attacco. Rangnick, che ora si trova a Salisburgo, studia il possibile colpo e lavora già in ottica Milan.

PER L'ATTACCO IL NOME NUOVO E' QUELLO DI VLAHOVIC, IN DIFESA PIACE AJER!

