Calciomercato Milan – Chiesto Schick alla Roma, ma il RB Lipsia … | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘ il Milan avrebbe preso informazioni con la Roma su Patrik Schick, classe 1996, attaccante ceco che, nell’ultima stagione, ha giocato, con molto profitto (10 gol e 3 assist in 26 gare tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania) in prestito nella fila del RB Lipsia.

I rossoneri, che nella prossima stagione saranno guidati da Ralf Rangnick, l’uomo che portò Schick a Lipsia dodici mesi fa, vorrebbero scommettere sul potenziale ancora inesploso del ragazzo e potrebbero contare sulla ‘sponda’ della Roma, che è apertissima alla cessione del giocatore al miglior offerente.

Il punto, adesso, è proprio questo: il club tedesco non lo ha riscattato per 29 milioni di euro nei termini previsti, ma non l’ha ancora mollato definitivamente e presto farà una nuova offerta di prestito con obbligo di riscatto. La Roma dovrà decidere se accettarla o meno, fin qui ha sempre rifiutato qualsiasi proposta che non fosse 29 milioni di euro in contanti, subito, e niente sconti.

Il RB Lipsia, quindi, se vuole confermare Schick in organico deve accelerare adesso, altrimenti la Roma lo rimetterà sul mercato, con il Milan, che, nel frattempo, aspetta e prende nota, pronto a prenderlo. Schick gradirebbe i rossoneri ma attende i tedeschi: vedremo quale cammino prenderà nel prossimo futuro. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>