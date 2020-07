PM – Calciomercato Milan: Jovic, operazione in salita. Le ultime | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Sebbene la stagione sportiva 2019-2020 vedrà la sua fine tra poco meno di un mese, comincia già a prendere forma il Milan di Ralf Rangnick. Il nuovo corso del Diavolo, con il manager tedesco, ripartirà anche da un nuovo centravanti.

Il primo nome sulla lista della spesa del club di Via Aldo Rossi, come noto, è quello di Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo del Real Madrid il quale, dopo essere stato pagato 60 milioni di euro appena dodici mesi fa, non ha giocato molto alla ‘Casa Blanca‘. Il Milan, in questi giorni, ha incontrato Fali Ramadani, agente di Jovic (nonché di un altro obiettivo rossonero, Nikola Milenkovic) per studiare la fattibilità dell’operazione.

Il Diavolo, finora, ha contemplato, per Jovic, esclusivamente offerte di acquisizione del cartellino in prestito con diritto o, eventualmente, obbligo di riscatto futuro (come minimo nell’estate 2022), per circa 40 milioni di euro. In queste ore, però, i rossoneri hanno ricevuto una doccia gelata dall’agente di Jovic in merito il futuro del suo assistito. L’ex bomber dell’Eintracht Francoforte, che piace anche all’Inter, viene sì considerato cedibile dalle ‘Merengues‘, ma soltanto a titolo definitivo.

E, per cederlo con questa formula, dopo appena un anno di ammortamento in bilancio, il Real Madrid chiede 50 milioni di euro. Troppi per le casse di un Milan che, al netto del ricavato delle eventuali cessioni, fornirà 75 milioni di euro a Rangnick per l’intero calciomercato 2020. Inoltre, c’è sempre da considerare il problema dell’ingaggio elevato: Jovic, a Madrid, percepisce 5 milioni di euro netti a stagione ed il tetto ingaggi del Milan è fissato alla metà (2,5) per ciascun nuovo calciatore.

Insomma, la situazione per Jovic si è nettamente complicata ed è presumibile che possa essere ‘salvata’ soltanto qualora entrassero in gioco i buoni rapporti tra Milan e Real Madrid, unitamente alla volontà del calciatore di giocare con maggior continuità. Non è detto, però, che tutto ciò possa bastare. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>