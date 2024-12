Luka Jovic è uno di quei giocatori che potrebbero lasciare il Milan già nel corso della prossima sessione di calciomercato di gennaio. L'attaccante serbo, infatti, che dovrebbe tornare a disposizione di Paulo Fonseca proprio nel match contro la Roma , in programma alle ore 20:45 di domani, domenica 29 dicembre , in questa prima parte di stagione non ha mai trovato spazio. Dietro a questo minutaggio davvero risicato c'è anche una serie di infortuni, che lo hanno tenuto lontano dai campi per diverso tempo. Anche se nella realtà dei fatti, quando è stato disponibile, è finito molto indietro nelle gerarchie.

Calciomercato Milan - Jovic, addio a gennaio quasi certo: è nel mirino di una diretta rivale

A tal proposito, le ultime novità in merito al suo futuro le ha fornite il quotidiano 'La Stampa'. Secondo quanto riferito, infatti, Luka Jovic sarebbe uno dei nomi sulla lista del Torino in vista del prossimo calciomercato invernale. In realtà, si legge, non sarebbe il primo profilo in cima ai desideri dei granata, che continuano a sognare l'innesto di Beto dall'Everton. In caso quest'ultimo non dovesse arrivare il 'Toro' potrebbe virare sull'attaccante del Milan o su Marko Arnautovic dell'Inter.