Calciomercato Milan – Mendes asso pigliatutto: dopo Asensio, ecco Isco

Isco Alarcón, fantasista del Real Madrid e potenziale obiettivo di calciomercato del Milan, passa nella scuderia di Jorge Mendes

Isco Alarcón , classe 1992 , fantasista del Real Madrid e potenziale obiettivo di calciomercato del Milan , ha cambiato agente. Il talentuoso calciatore ex Málaga , il cui contratto con le 'Merengues' scadrà tra poco più di un mese, il prossimo 30 giugno , ha deciso di legarsi alla Gestifute .

Per chi non lo sapesse, si tratta dell'agenzia del potente procuratore portoghese Jorge Mendes . Il quale, tra l'altro, con il Diavolo sta già trattando l'approdo a Milanello di un altro suo assistito, Renato Sanches , dal Lille , nonché il rinnovo del contratto del vero top player della stagione rossonera, Rafael Leão .

Isco piace molto al Betis, ma è difficile che possa firmare con i biancoverdi di Siviglia, allenati dal tecnico cileno Manuel Pellegrini, se questi non centreranno la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Non si può escludere, quindi, nemmeno un ritorno di fiamma dei rossoneri, che, sulla trequarti, come noto hanno bisogno di un rinforzo di qualità.