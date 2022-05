Milan, imprendibile Leao: quando si accende sono dolori per tutti

Rafael Leao è l'asso nella manica del Milan nella corsa Scudetto. Il Diavolo vuole blindarlo almeno fino al prossimo 30 giugno 2026

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan, sicuramente tra gli uomini del momento in casa rossonera. Domenica scorsa, in occasione di Verona-Milan, Leao è stato semplicemente devastante. Nonostante, ogni tanto, torni ad essere indolente, prendendosi dei momenti in cui sembra estraniarsi dalle partite, quando è completamente connesso Leao non lo prende nessuno.

Sandro Tonali, è vero, ha segnato i primi due gol al 'Bentegodi', ma è stato grazie ai due 'cioccolatini' offerti da Leao. Soltanto da scartare e da depositare in rete. Per il 'CorSport', Leao ha fatto il vuoto in mezzo alla difesa avversaria. Quando parte in quel modo, 'ciondolando' come solo lui sa fare, diventa imprendibile o quasi per gli avversari. L'unico di modo di fermare il talento lusitano è quello di fargli fallo.

Spesso, però, finisce lo stesso per spuntarla lui, con il pallone che resta sempre incollato ai suoi piedi. Se, insomma, il Milan vincerà il campionato, uno degli eroi sarà proprio Leao. I numeri, ha ricordato il quotidiano romano, dicono che è il capocannoniere della squadra rossonera con 13 gol in stagione tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Inoltre, Leao ha fornito ben 7 assist per i suoi compagni del Milan. Nel 2022, se si prendono in esame i primi cinque campionati europei, solo Allan Saint-Maximin del Newcastle vanta più dribbling riusciti del portoghese (65 contro 57). Le cifre, però, non dicono tutto. L'impatto di Leao nel Milan va oltre: la sua sola presenza condiziona gli avversari a 'sacrificargli' un uomo addosso.

Oltre che a studiare meccanismi differenti per evitare di lasciarlo prendere campo nell'uno contro uno. Difficile, per il 'Corriere dello Sport', trovare un giocatore nel nostro campionato che possa fare la differenza. Ci ha messo un paio di stagioni per esplodere, sotto la guida di Stefano Pioli e con i consigli di Zlatan Ibrahimović. Ma ora, la sua quotazione, dopo i 28 milioni di euro investiti dal Diavolo nell'estate 2019, è più che raddoppiata.

Il Milan vuole blindare Leao per il futuro. Per farlo, però, dovrà arrivare al rinnovo del contratto. Attualmente, l'attaccante lusitano percepisce 1,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2024. L'idea del Milan, quella per la quale si era iniziato a lavorare con il suo procuratore, Jorge Mendes, era di triplicargli l'ingaggio, portandolo a 4,5 milioni di euro netti all'anno fino al 30 giugno 2026 o 2027.

Nel frattempo, però, alcuni importanti club esteri, quale PSG e Manchester City, hanno bussato alla porta del procuratore di Leao. E, pertanto, ora sembra impossibile trovare un accordo al di sotto dei 5 milioni di euro netti a stagione. Uno sforzo in più, per lui, diventa obbligatorio. Anche perché Leao non ha voglia di lasciare il Milan, si trova alla grande a Milano e con i compagni: non sarebbe così scontato trovare un feeling di questo tipo altrove. Milan, ecco l'alternativa in difesa a Botman: le ultime news di mercato >>>

