Calciomercato Milan, Joao Felix obiettivo caldo: arriva l’illustre conferma

Negli ultimi giorni è stato accostato al Milan il nome di Joao Felix, già per questa sessione invernale di calciomercato. I rossoneri, infatti, sarebbero alla ricerca di un attaccante per ovviare alle difficoltà realizzative che in questo momento stanno pesando parecchio sulla classifica. Tammy Abraham ed Alvaro Morata non hanno ancora garantito quella cifra di reti che ci si aspettava da loro e per questo motivo la dirigenza si sarebbe mossa alla ricerca di qualcuno che possa in qualche modo risolvere questa stitichezza in fase offensiva.