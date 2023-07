Calciomercato Milan – Jimenez in viaggio per firmare con i rossoneri

Alex Jimenez, esterno del Real Madrid B, sarebbe in viaggio per l'Italia per poi firmare il contratto che lo legherà al Milan

Secondo quanto riportato dal 'The Athletic', lo stesso Alex Jimenez sarebbe in viaggio per l'Italia, per poi firmare il contratto che lo legherà al Milan. Questo dovrebbe essere un prestito di un anno con opzione di acquisto. Anche lui dovrebbe aggregarsi inizialmente alla prima squadra, sebbene durante la stagione lo si dovrebbe vedere più spesso con la Primavera di Ignazio Abate.