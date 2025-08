Calciomercato Milan, Jashari: si decide tutto tra oggi e domani. Le novità

'Tra oggi e domani potrebbe concludersi definitivamente l'estenuante telenovela Jashari'. 'Il Corriere dello Sport' parla così della telenovela di calciomercato estivo del Milan. Il centrocampista dovrebbe parlare con la società del Bruges, mentre il Milan, domani in sede dovrebbe svolgere un summit per valutare come comportarsi in base all'esito dell'incontro in Belgio prima citato. Secondo il quotidiano possibile sia un finale positivo che uno negativo della trattativa.