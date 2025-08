Lo Monaco sul Milan e Jashari: “Se il corteggiamento dura troppo, si chiude!”

Pietro Lo Monaco, esperto direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della telenovela Jashari-Milan

Pietro Lo Monaco , esperto direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio , nel corso della trasmissione "Calciomercato e Ritiri", per analizzare i principali temi legati alle trattative di mercato, tra cui la telenovela Jashari-Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

"E' come quando corteggi e va avanti per mesi il corteggiamento. Le cose si vanno a chiudere poi. Per Lookman la questione si chiuderà, magari mettendo un bonus. Io feci così con la Fiorentina all'epoca quando volle Vargas. Forse li inventai io il contratto con bonus. Io feci 35 anni fa la seconda squadra, con l'Udinese, con un club estero".