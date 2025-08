Continua la telenovela del calciomercato estivo del Milan, ovvero Ardon Jashari. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', i rossoneri avrebbero offerto 33,5 milioni più 4,5 di bonus. Il Bruges continuerebbe a fare muro, nonostante la volontà del centrocampista di vestire il rossonero. Jashari è stato incluso nella lista dei giocatori per il preliminare di Champions (il Bruges affronterà il Salisburgo), benché non abbia ancora un minuto di partite ufficiali nelle gambe.