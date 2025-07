Calciomercato Milan, Jashari: niente gioco al rialzo. Il Bruges resiste

Calciomercato Milan , la speranza rossonera, scrive 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe quella di chiudere il centrocampo con Ardon Jashari : considerato un elemento di grande prospettiva oltre che un autentico jolly per la mediana a tre. La trattativa, secondo il quotidiano, non sarebbe semplice, ma i rossoneri non intenderebbero partecipare al gioco al rialzo del Bruges. Il giocatore avrebbe fatto sapere al club di volere andare al Milan, anche nelle ultime ore, per questo Tare non mollerebbe la preso.

Calciomercato Milan, Jashari spinge per la cessione! Il Bruges regge. La posizione del Diavolo

A meno di sorprese clamorose, secondo la rosea, Jashari inizierà a lavorare con i compagni del Bruges. Dal Belgio filtra che non volerà con loro per l’amichevole prevista domenica a Glasgow con i Rangers perché tanto non avrebbe giocato. Da lunedì però si allenerà. Due giorni in più di tempo che però a meno di sorprese non saranno sufficienti per chiudere l’affare. Il Bruges, infatti, vorrebbe resistere e il Diavolo non vorrebbe andare oltre i 30 milioni di parte fissa più i bonus e un’eventuale percentuale sulla rivendita.