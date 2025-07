Calciomercato Milan, Jashari: il Bruges vuole 40 milioni. Il piano dei belgi

Calciomercato: i 33,5 milioni più bonus offerti dal Milan per Ardon Jashari non sarebbero sufficienti. Scrive così Gazzetta.it. Le ultime

Secondo Gazzetta.it, il Bruges avrebbe mandato un messaggio: i 33,5 milioni più bonus offerti dal Milan per Ardon Jashari non sarebbero sufficienti e servirebbe un ulteriore rialzo. Secondo la rosea non ci sarebbe ancora il rifiuto ufficiale, ma questo farebbero intendere i dirigenti del Bruges che sembrerebbe essere fermo nella sua posizione: Jashari, per loro, varrebbe 40 milioni.