Calciomercato Milan, Jashari ci siamo? Ci sono tre indizi

Calciomercato Milan, Igli Tare, direttore sportivo rossonero, non è partito per la tournée estiva con la squadra, ma è rimasto in Italia per lavorare ancora sulle possibili entrare e le possibili uscite. A centrocampo il nome resta uno e uno soltanto: Ardon Jashari del Bruges. Con la squadra belga resta l'impasse dopo l'ultima offerta del Diavolo, ma qualcosa potrebbe essere cambiare, almeno è quello che pensa 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le ultime novità.