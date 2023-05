Calciomercato Milan – Casting per l’attacco: sondaggi anche per Jackson

Oltre ai profili di cui si è già parlato, da Roberto Firmino a Marko Arnautovic passando per Lois Openda e Folarin Balogun, nelle ultime ore si è fatto un altro nome a questo proposito. Secondo quanto riferito da 'MilanNews', infatti, ci sarebbe stato un incontro in tempi recenti tra il Milan e gli agenti di Nicolas Jackson. Il giovane attaccante è in scadenza con il Villarreal nel 2026 e sulle sue tracce ci sarebbero anche alcuni club di Premier League. LEGGI ANCHE: Milan, pro e contro della trattativa per Milinkovic-Savic >>>