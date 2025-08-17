Calciomercato Milan, Jackson: Tare incontra l'agente! Ed Embolo ...

Infine Krstovic: il Milan, secondo il quotidiano, si sarebbe informato sui costi dell’affare, che sarebbero circa 30 milioni, ma con il Lecce non avrebbe affondato, con l'Atalanta che sarebbe sempre vigile sulla situazione.
Il Milan starebbe puntando forte su Hojlund in queste ultime settimane di calciomercato. Se il danese non dovesse arrivare? 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sulle possibili alternative: uno dei nomi caldi sarebbe quello di Jackson del Chelsea. Maresca, allenatore dei blues, venerdì ha detto chiaramente che Nicolas non farà parte del progetto. La punta sarebbe da tempo nella lista del Milan. Tare avrebbe parlato con l’agente della punta, Ali Barat, nel corso dello scorso weekend a Londra.
Altri nomi? La rosea parla ancora di Boniface del Leverkusen e di Vlahovic. Embolo, in rottura e pronto a lasciare il Monaco, sarebbe stato proposto più volte, ma non scalderebbe il Milan, almeno per ora. Gonçalo Ramos avrebbe costi troppo elevati e ha detto che vuole restare al Psg.
Infine Krstovic: il Milan, secondo il quotidiano, si sarebbe informato sui costi dell’affare, che sarebbero circa 30 milioni, ma con il Lecce non avrebbe affondato, con l'Atalanta che sarebbe sempre vigile sulla situazione.
