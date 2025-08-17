Calciomercato Milan, Jackson: Tare incontra l'agente! Ed Embolo ...

Il Milan starebbe puntando forte su Hojlund in queste ultime settimane di calciomercato. Se il danese non dovesse arrivare? 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sulle possibili alternative: uno dei nomi caldi sarebbe quello di Jackson del Chelsea. Maresca, allenatore dei blues, venerdì ha detto chiaramente che Nicolas non farà parte del progetto. La punta sarebbe da tempo nella lista del Milan. Tare avrebbe parlato con l’agente della punta, Ali Barat, nel corso dello scorso weekend a Londra.