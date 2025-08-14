Calciomercato Milan, incontro per Jackson: ecco cosa servirebbe

Secondo il quotidiano, si troverebbe più indietro Victor Boniface del Leverkusen, soprattutto per le incognite legate alla condizione fisica. Mentre Vlahovic non sembrerebbe essere una pista percorribile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
Il Milan sta lavorando molto in questa sessione di calciomercato: il prossimo colpo dovrebbe essere Athekame, oggi in arrivo. E poi? La dirigenza rossonera potrebbe concentrarsi sull'attaccante. Tare starebbe lavorando per aggiungere un'altra punta alla rosa, che in questo momento conta solo Gimenez come attaccante sicuro di restare. Il primo nome sarebbe quello di Hojlund, ma ci potrebbero essere anche delle alternative.
'La Gazzetta dello Sport' parla anche delle possibili alternative allo stesso Rasmus Hojlund. La preferita sarebbe quella che porterebbe a Nico Jackson del Chelsea, per cui ci sarebbe stato anche un incontro di recente a Londra. Al momento il Chelsea vorrebbe 60 milioni: tutto potrebbe dipendere dalla voglia dei blues di aprire o meno al prestito. Da tenere d’occhio anche la situazione di Nikola Krstovic: secondo la rosea piacerebbe a diversi club italiani e potrebbe costare tra i 25 e i 30 milioni di euro.
Secondo il quotidiano, si troverebbe più indietro Victor Boniface del Leverkusen, soprattutto per le incognite legate alla condizione fisica. Mentre Vlahovic non sembrerebbe essere una pista percorribile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA