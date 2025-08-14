Calciomercato Milan, incontro per Jackson: ecco cosa servirebbe

Il Milan sta lavorando molto in questa sessione di calciomercato: il prossimo colpo dovrebbe essere Athekame, oggi in arrivo. E poi? La dirigenza rossonera potrebbe concentrarsi sull'attaccante. Tare starebbe lavorando per aggiungere un'altra punta alla rosa, che in questo momento conta solo Gimenez come attaccante sicuro di restare. Il primo nome sarebbe quello di Hojlund, ma ci potrebbero essere anche delle alternative.