Il calciomercato del Milan continua ad infiammare, e per fare il punto della situazione, è online un nuovo video di Stefano Bressi sul canale YouTube di Pianeta Milan.
Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, svolta Hojlund? Nome nuovo sul mercato e ritorno di fiamma!
Tra gli argomenti principali, spiccano i continui aggiornamenti sulla trattativa che porta a Rasmus Hojlund, con possibili sviluppi imminenti. Ma non finisce qui: il video svela anche nuovi nomi che sono emersi come potenziali rinforzi per la rosa rossonera.
Un vero e proprio resoconto che offre indiscrezioni, scenari futuri e approfondimenti su un mercato in pieno fermento.
