Calciomercato Milan – Si complica la strada che porta a Gustav Isaksen

Il calciomercato italiano è molto attivo in questo periodo e una delle squadre che si è mossa maggiormente è il Milan . La società ha infatti già completato 5 trasferimenti: Sportiello, Romero, Loftus Cheek, Pulisic e Rejnders, ma sembra non avere intenzione di volersi fermare qui.

Calciomercato Milan, Isaksen ad un passo dalla Lazio

Nonostante si fosse registrato un interessamento di calciomercato del Milan per Isaksen del Midtjylland ora la pista che lo avrebbe condotto in rossonero sembra essersi bloccata. I motivi sono diversi, uno di questi è il fatto che la società milanese sta stringendo i tempi per comprare Danjuma dal Villarreal. Ma non è questo il problema principale nella trattativa.