Calciomercato Milan – Ala destra, graditi anche Isaksen e Bakayoko

Gustav Isaksen e Johan Bakayoko sono profili che il Milan osserva per questo calciomercato estivo. Alternative comunitarie per l'out destro

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come sia molto complicata la trattativa con il Villarreal per strappare il sì alla cessione di Samuel Chukwueze, classe 1999, esterno destro offensivo nigeriano che rappresenta la prima scelta per il Diavolo nel ruolo.