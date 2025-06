Calciomercato Milan, ipotesi di un duro scontro con Theo Hernández

Theo Hernández, difensore del Milan, può andare via in questo calciomercato estivo: il rischio, però, è di perderlo a parametro zero

Daniele Triolo Redattore 9 giugno 2025 (modifica il 9 giugno 2025 | 13:39)

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando dei movimenti in uscita del Milan in questo calciomercato estivo, ha ricordato come Theo Hernández continui a più riprese a fare muro sul pressing dell'Al-Hilal. Un rifiuto al trasferimento nella Saudi Pro League, quello del terzino sinistro francese, che sta facendo sfumare - per il Milan - i 30 milioni di euro promessi per il cartellino dal club di Riyadh.

Calciomercato Milan, alta tensione con Theo Hernández — Un'alta tensione che, per il quotidiano torinese, è destinata a sfociare in un braccio di ferro senza esclusione di colpi. Con la dirigenza del Milan che, addirittura, potrebbe arrivare a mettere Theo Hernández ai margini della rosa. Una mossa, questa, che sarebbe dettata dalla volontà di provare a convincerlo ad accettare le offerte arrivate per lui. Ma qual è il pensiero di Theo su questa situazione?