Calciomercato Milan – Intrigo Brahim Diaz-Asensio: la situazione

Brahim Diaz-Asensio , potrebbe essere un vero e proprio intrigo di calciomercato e il Milan , potrebbe essere uno dei protagonisti. Il Real, infatti, potrebbe pensare di trattenere il trequartista, al rientro dal prestito dai rossoneri. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa anche il punto sul possibile interesse del Milan, per Marco Asensio , che si potrebbe liberare a zero dai blancos. Ecco le ultime.

Il Real rivuole Brahim Diaz?

Brahim Diaz, si legge, potrebbe essere una delle prime trattative del calciomercato del Milan. Attenzione però ad uno scenario che in Spagna dipingono come abbastanza certo. Il Real Madrid avrebbe deciso di non prolungare il contratto a Marco Asensio. Secondo quanto filtra da Madrid, il club potrebbe sostituire Asensio proprio con Brahim Diaz. Il Milan tuttavia ci proverà per Brahim Diaz e metterà sul piatto una cifra attorno ai 20 milioni di euro.