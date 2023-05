Calciomercato Milan – Ancelotti: “Asensio? Non so nulla”

Il Real Madrid ha giocato oggi contro il Siviglia , rimontando la partita, grazie alla doppietta di Rodrygo. L'allenatore dei blancos, Carlo Ancelotti , ha parlato al termine della sfida ai giornalisti. Uno degli argomenti più caldi, i giocatori in scadenza, compreso Marco Asensio , che potrebbe essere un obiettivo del calciomercato del Milan . Ecco la risposta dell'ex tecnico rossonero, riportata da As.

"Di Asensio non so niente. Manca una settimana e prima della fine dell'ultima partita, tutto si sarà chiaro. Al livello personale, dà un po' di tristezza che questi giocatori se ne vadano, perché sono stati e sono giocatori molto importanti per noi. Dopo la decisione che devono prendere, penseremo alla preparazione della prossima stagione".