Calciomercato Milan – Interesse per Cherki, i suoi numeri in stagione

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto appreso dalla redazione di PianetaMilan.it, il Milan sta seguendo da vicino il talento classe 2003 del Lione Rayan Cherki. Il trequartista, che non ha accora compiuto 17 anni, è uno dei fiori all’occhiello del club francese oltre ad essere uno dei talenti più interessanti del panorama europeo. Nonostante la sua giovanissima età, il francese conta 12 presenze in prima squadra, nelle quali ha totalizzato ben 3 gol e 2 assist. Un bambino prodigio che diventa devastante se gioca con coloro i quali contano la sua stessa età. Una prova? In UEFA Youth League quest’anno Cherki in 4 presenze ha messo a segno 5 gol e fornito un assist ai compagni. Una stella è pronta a nascere, una stella che il Milan vuole inserire nel proprio firmamento.

