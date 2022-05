Calciomercato Milan – Non va dimenticato l’interesse per Milenkovic

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, obiettivo di calciomercato del Milan qualora saltasse l'arrivo di Sven Botman dal Lille

Daniele Triolo

Il Milan ha come obiettivo prioritario per rinforzare la difesa nel calciomercato estivo Sven Botman del Lille. Ma il centrale olandese, classe 2000, costa tanto ed è seriamente corteggiato anche dal Newcastle. Motivo per cui, dunque, se la cessione del Milan da Elliott a RedBird dovesse andare per le lunghe, il giocatore potrebbe anche sfumare ed optare per la sicurezza (anche economica) della Premier League. Questo nonostante sia in parola con il Diavolo già da mesi.

Dovesse saltare l'arrivo di Botman, su chi potrebbe andare il Milan per il calciomercato che sta per cominciare? Nikola Milenkovic, classe 1997, difensore centrale (ma anche terzino destro) serbo della Fiorentina è un profilo che, ai rossoneri, interessa da varie stagioni. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. L'ostacolo per l'approdo di Milenkovic a Milanello? Il prezzo: Rocco Commisso, Presidente viola, non chiede meno di 20 milioni di euro.

Cifra alta per un giocatore che, va sottolineato, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2023. Il Milan, ad ogni modo, è sempre stato alla finestra per Milenkovic (che piace anche all'Inter, nel caso in cui andassero via sia Stefan de Vrij sia Alessandro Bastoni). Stefano Pioli, tecnico rossonero, conosce ed apprezza molto il numero 4 viola, infatti, per averlo allenato per due stagioni proprio a Firenze. Centravanti, derby con l'Inter alle porte: le ultime news di mercato >>>