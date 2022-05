Commisso, ‘benvenuto’ a Cardinale: “Compra il Milan con soldi non suoi”

Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, conosce Gerry Cardinale, A.D. di RedBird e prossimo proprietario del Milan. Le sue parole

Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, ha dato il suo personale 'benvenuto' a Gerry Cardinale, amministratore delegato del fondo statunitense RedBird pronto, in questi giorni, a rilevare il Milan da Elliott. Lo ha fatto in un'intervista in esclusiva a 'Repubblica' oggi in edicola.