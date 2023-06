Calciomercato – Dalla Francia: “Il Milan sorpassa l’Inter per Thuram”

Dalla Francia giungono indiscrezioni secondo cui il Milan avrebbe superato l'Inter nella corsa per Marcus Thuram

Nelle ultime ore si è tornato a parlare con insistenza della possibilità che il Milan punti su Marcus Thuram . Gli ultimi giorni avevano visto una accelerata del PSG , che avrebbe voluto acquisire il terzo parametro zero dopo Marco Asensio e Manuel Ugarte , ma il Diavolo sarebbe tornato deciso sull'attaccante in uscita dal Borussa Monchengladbach .

Milan avanti sull'Inter per Marcus Thuram

Secondo quanto riferito da 'RMC Sport', inoltre, non solo si potrebbe scatenare un derby tra Milan e Inter per Marcus Thuram, ma sembrerebbe che il Diavolo abbia addirittura effettuato il sorpasso sui cugini per accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante francese, che sarebbe il profilo giovane ideale da affiancare al più esperto Olivier Giroud. LEGGI ANCHE: Milan, ecco skills e dati dell'obiettivo Baldanzi >>>