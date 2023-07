Calciomercato Milan – Sfida con l’Inter anche per Singo?

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , potrebbe lavorare molto. I ruoli, al momento, che potrebbero essere coperti di più sono il centrocampo e l'attacco. Occhio, però, anche alla difesa. Con i dubbi sulla salute di Florenzi e la partenza di Dest, il Milan potrebbe anche essere alla ricerca di un nuovo terzino destro. Continuano le voci su Fresneda , ma non solo. Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, sfida con l'Inter per Singo?

Come riportato da La Repubblica, torna d'attualità il nome di Wilfried Singo per Inter e Milan. Dopo il mancato riscatto di Raoul Bellanova, finito al Torino, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino proprio Singo dei granata, valutato dal club di Urbano Cairo 15 milioni di euro. Una cifra troppo alta per l'Inter, mentre il Milan avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del calciatore. LEGGI ANCHE : Calciomercato Milan – Possibile insidia United per una punta?