Calciomercato Milan – Dal Portogallo: “Insidia United per una punta”

Dal Portogallo: il Manchester United potrebbe insediare il Milan per un possibile obiettivo di calciomercato in avanti

Uno degli obiettivi principali del Milan in questo calciomercato potrebbe essere la punta. I rossoneri, infatti, sarebbero alla ricerca di un giocatore importante da mettere accanto a Olivier Giroud , che nella scorsa stagione, ha portato avanti quasi da solo un intero reparto. I nomi sono già molti, ma il Diavolo potrebbe ancora star cercando il giusto profilo da inserire in rosa. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, insidia del Manchester?

Come riporta il Jornal de Noticias il Manchester United ci starebbe provando per Mehdi Taremi. Il trentenne, autore di 31 reti e 14 assist in 51 presenze nella passata stagione, piacerebbe anche al Milan e soprattutto all'Al Hilal in Arabia Saudita. La sua valutazione di mercato secondo Transfermarkt è pari a 18 milioni di euro. Il Porto, come riportava O'Jogo, cedendo Taremi avrebbe intenzioni di ricavarne una plusvalenza, essendo stato acquistato dal Rio Ave per circa 10 milioni di euro.