Calciomercato Milan – Romero a zero: ennesimo derby con l’Inter

Un calciomercato che sembrava potesse svoltare con i parametri zero. Il Milan, invece, non è riuscito a chiudere gli accordi con i giocatori in scadenza di contratto. L'ultimo, in ordine cronologico, Marcus Thuramche ha scelto la corte dell'Inter. I nerazzurri potrebbero sfidare i rossoneri anche per un altro parametro zero. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.