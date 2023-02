Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per un talento del Fulham

Milan e Inter sono pronte a rendersi protagoniste di un derby di mercato per un talento in forza al Fulham

Sebbene il calciomercato si sia concluso da diversi giorni, le società sarebbero ancora al lavoro sotto traccia per non farsi trovare impreparate in vista del mese di giugno, quando dovranno cominciare a guardare alla stagione successiva. Il Milan, ad esempio, dopo una sessione invernale in chiaroscuro, potrebbe sfruttare quella estiva per rinforzare la rosa.