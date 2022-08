Calciomercato Milan – L’Inter pensa di inserirsi su Tanganga: le ultime

Japhet Tanganga, obiettivo di calciomercato del Milan per la difesa, potrebbe approdare, sì, a Milano. Ma sulla sponda nerazzurra dei Navigli

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermata su Japhet Tanganga, difensore inglese classe 1999 e Pape Matar Sarr, centrocampista senegalese classe 2002. Entrambi di proprietà del Tottenham, entrambi giocatori che il Diavolo sta puntando per questo rush finale della sessione estiva di trattative.

Calciomercato Milan: Tanganga solo in prestito con obbligo

Il Milan, al momento, non può permettersi spese consistenti e, dunque, anche per ragioni tecniche, procederebbe volentieri nell'acquisizione di Tanganga e di Matar Sarr o con la formula del prestito secco oppure con quella del prestito con diritto di riscatto. Una soluzione, questa, per studiare i due rinforzi, valutarne l'impatto nel campionato italiano e poi, eventualmente, riservarsi la possibilità di trattenerli in rossonero a titolo definitivo.

Un po', insomma, come fatto con Fikayo Tomori dal Chelsea tra gennaio e giugno 2021. Il Tottenham, però, specialmente per quanto concerne la possibile cessione di Tanganga, fornisce una diversa interpretazione: gli 'Spurs' vogliono monetizzare da una sua eventuale partenza. Quindi, sì alla cessione con la formula del prestito, così come chiesto dal Milan. Ma soltanto con l'inserimento nell'affare dell'obbligo di riscatto.

Vedremo, quindi, se il Diavolo deciderà di puntare realmente su Tanganga a queste condizioni. Oltretutto, la concorrenza non manca. Ieri erano uscite voci sull'interesse della Roma per il difensore, lanciato al Tottenham proprio da José Mourinho. Oggi la 'rosea' ha sottolineato come, sul poderoso centrale inglese, stia pensando di inserirsi anche l'Inter.