Calciomercato Milan – Centrocampo, occhio a Matar Sarr: il punto

Pape Matar Sarr è un obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo. Serve, infatti, un altro centrocampista a mister Stefano Pioli

Daniele Triolo

In questa sessione estiva di calciomercato il Milan deve prendere un centrocampista e il nome di Pape Matar Sarr, secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, è uno di quelli da tenere particolarmente in considerazione. A maggior ragione se, come sembra, Renato Sanches si accaserà al PSG nelle prossime ore.

Calciomercato Milan, per il centrocampo piace Matar Sarr

Il Milan ha già parlato di Matar Sarr con Fabio Paratici, dirigente del Tottenham, club che detiene il cartellino del centrocampista classe 2002, nell'ultima stagione in prestito al Metz, in Ligue 1. I rossoneri, per il quotidiano nazionale, propongono un'acquisizione con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Gli 'Spurs', al contrario, vorrebbero cedere il senegalese con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Non c'è accordo, ma margini importanti per trattare. Il Milan, che, secondo il 'CorSera' ha a disposizione non più di 8-9 milioni di euro per le rimanenti operazioni di calciomercato dopo l'acquisto di Charles De Ketelaere, monitora però altri due profili.

Pape Matar Sarr (centrocampista Tottenham), obiettivo di calciomercato del Milan | AC Milan News (Official Pape Matar Sarr Instagram account)

Si tratta di Tanguy Ndombélé, classe 1996, sempre del Tottenham e di Douglas Luiz, classe 1998, di proprietà dell'Aston Villa. Quest'ultimo ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Milan, contatti per Milinković-Savić? Le ultime news di mercato >>>