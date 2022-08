Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Renato Sanches al PSG: le cifre”

È sul punto di terminare la lunga telenovela di calciomercato per Renato Sanches , a lungo conteso da Milan e PSG in questa sessione di trattative. Il centrocampista portoghese, classe 1997 , vestirà a partire da questa stagione la maglia dei Campioni di Francia in carica. Lo ha anticipato qualche ora fa il popolare quotidiano sportivo transalpino 'L'Équipe'.

Ieri sera poco dopo le ore 22:30, per 'L'Équipe', Lille e PSG hanno trovato un accordo per il trasferimento di Renato Sanches sulla base di un acquisto a titolo definitivo per 15 milioni di euro. I parigini, dunque, hanno praticamente pareggiato l'offerta che era stata messa sul piatto dal Milan (16) pur di convincere i 'Dogues' a cedere a loro l'ex Bayern Monaco e Benfica. La prima proposta del PSG per Sanches, infatti, quella di prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro, era stata respinta dal Lille.