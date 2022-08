MERCATO MILAN E TOP NEWS – De Ketelaere-Day, novità su Sanches

Dopo un lungo periodo di attesa logorante e spasmodica nella giornata odierna ha avuto luogo il De Ketelaere-Day. In seguito allo sbarco sul suolo milanese avvenuto a cavallo tra ieri e oggi, il fantasista belga ha infatti svolto le visite mediche e firmato il contratto. Nel mentre, Maldini e Massara sono tornati in forte pressing su Renato Sanches e hanno praticamente chiuso il colpo Tommaso Mancini. Per concludere, Diallo ha superato Tanganga nelle preferenze tecniche rossonere e il tifo milanista, in vista della prima giornata del nuovo campionato, conferma il tremendo entusiasmo dell'ambiente. Nelle prossime schede le Top News di oggi sul Milan!