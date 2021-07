Calciomercato Milan – Inserimento dell’Atalanta su Kamara: il punto

Anche l'Atalanta, oltre alla Lazio, su Boubacar Kamara, calciatore del Marsiglia e obiettivo di calciomercato del Milan: il punto

Boubacar Kamara è un obiettivo di calciomercato del Milan , ma non solo. Detto qualche giorno fa dell'interesse della Lazio per il francese, c'è da registrare l'inserimento di un'altra squadra italiana. Si tratta dell' Atalanta , che ha intenzione di rinforzare la mediana. A riportare la notizia è 'Tuttosport'.

In scadenza nel 2022, il calciatore di origini senegalesi non ha intenzione di rinnovare il contratto con l'Olympique Marsiglia. La Serie A sembra la sua prossima destinazione. Sarà proprio una sfida a tre per il talento classe 1999, capace di agire sia da difensore centrale che da centrocampista.