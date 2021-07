Mercato Milan – Bakayoko si complica: rinnovo unilaterale del Chelsea

Le ultime sul mercato del Milan. Il ritorno di Tiemoué Bakayoko in rossonero si complica e non poco. Il francese 'prigioniero' del Chelsea

La conferma di Sandro Tonali non sarà l'ultima mossa che il Milan farà a centrocampo. L'addio di Soualiho Meite costringe i rossoneri ad arruolare almeno un altro calciatore per dare il cambio ai titolari Franck Kessie e Ismael Bennacer. Il nome in cima alla lista della società è quello di Tiemoué Bakayoko , che ha già un passato rossonero nella stagione 2018/2019. Dopo l'ultima stagione giocata con il Napoli di Gennaro Gattuso, il francese è tornato al Chelsea. Una destinazione che lo vedrà nuovamente di passaggio? Non è detto.

Attenzione all'indiscrezione di 'TuttoMercatoWeb', che riporta di un rinnovo unilaterale da parte del Chelsea per il giocatore, inizialmente in scadenza nel 2022. A questo punto, dunque, il suo contratto scadrebbe nel 2023. Una mossa che i 'Blues' hanno utilizzato anche per Oliver Giroud, primo obiettivo del Diavolo in attacco. Questa condizione rende molto più difficile l'arrivo di Bakayoko, la cui permanenza non è così difficile da immaginale. Thomas Tuchel, infatti, sarebbe ben disposto a valutare di inserirlo in rosa. Trattativa in salita dunque, il Milan cambierà obiettivo? Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Tonali presto ufficiale, rinnovo Calabria a un passo