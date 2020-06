Calciomercato Milan – Ingaggio Thiago Silva: la richiesta del brasiliano

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Thiago Silva è ormai scritto: il brasiliano lascerà il Psg, liberandosi a parametro zero. Secondo quanto riferisce ‘TuttoMercatoWeb’, però, l’ingaggio dell’ex Milan non è esattamente alla portata di tutti. Thiago Silva, che al Psg aveva un contratto monstre da 12 milioni di euro a stagione, ne vorrebbe altrettanti per il futuro, ma spalmati in due stagioni. Una richiesta quasi impossibile da soddisfare per la Fiorentina, che si è fatta sotto nelle ultime ore, ma anche per il Milan, che inoltre vuole costruire una squadra giovane in cui non c’è spazio per giocatori della sua età (35 anni).

Al momento per il classe 1985 è l’Everton ad essere in prima linea, ma ancora le richieste tra le parti non coincidono. La squadra di Carlo Ancelotti offre un anno a 4,5 milioni di euro più opzione per il secondo: Thiago Silva vuole un biennale.

