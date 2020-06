Calciomercato Milan – Szoboszlai, il retroscena: la Juventus ci ha provato

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da calciomercato.com, Dominik Szoboszlai è uno dei calciatori più seguiti sul mercato. Il retroscena è che uno dei primi club interessarsi al centrocampista del Salisburgo è la Juventus, visto che il nome dell’ungherese era scritto nel famoso “pizzino”di Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, in un ristorante.

I bianconeri hanno provato a prendere Szoboszlai per poi girarlo al Sassuolo, così come è successo come a Demiral, ma le cose non sono andate in maniera sperata. Ora la situazione è cambiata, con il Milan e Napoli che sono molto interessate al talento classe 2000. Vedremo cosa succederà, ma i rossoneri e i partenopei ci sperano. INTANTO IL MILAN PENSA A UNA GRANDE COPPIA D’ATTACCO, CONTINUA A LEGGERE >>>