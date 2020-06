Calciomercato Milan – Tentativo della Fiorentina per Thiago Silva

CALCIOMERCATO MILAN – Tra qualche settimana Thiago Silva si libererà a parametro zero dal PSG. Secondo Sky Sport, tentativo della Fiorentina per il difensore. Lo ha annunciato il noto giornalista Gianluca Di Marzio.

Questo è quanto riferisce Di Marzio: “La società di Rocco Commisso si è mossa seriamente: ha avviato i contatti con il difensore in scadenza al PSG e, proprio sulla scia del fascino dell’operazione Ribery, vorrebbe provare a far tornare in Italia il centrale brasiliano dopo otto anni dal suo addio. C’è la disponibilità da parte di Thiago Silva a valutare la proposta della Fiorentina. Il giocatore è intenzionato a restare ancora in Europa (in Inghilterra ci prova l’Everton del suo maestro, Ancelotti) anche perché non si sente affatto a fine carriera. Commisso, Barone e Pradé ci provano, l’esito è tutto da scoprire”.

