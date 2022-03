Calciomercato Milan – L’indiscrezione: piace Sarr. Le ultime news

Ismaïla Sarr, esterno offensivo classe 1998, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate? Il suo nome è stato accostato ai rossoneri

Daniele Triolo

Ismaïla Sarr, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, potrebbe essere il colpo di calciomercato a sorpresa del Milan. La dirigenza rossonera, infatti, sta pensando di acquistare un calciatore abile a giocare come esterno destro nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli. E, nello specifico, nelle scorse ore è emersa un'indiscrezione sull'interesse dei rossoneri per lui.

Sarr, classe 1998, di nazionalità senegalese, era già stato seguito dal Milan nelle scorse sessioni di calciomercato, quando ancora indossava la maglia dei francesi del Rennes. Nel 2019 si è trasferito al Watford per 30 milioni di euro. Ora, però, con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 e con la sempre più probabile retrocessione degli 'Hornets' in Championship, il ragazzo può andare via.

Lo ha ammesso il suo agente, Thierno Seydi, ai microfoni di 'Afrique Sports TV': «Ismaïla ha molte chances di partire in estate indipendentemente da come andrà a finire la stagione del Watford. Questo è ciò che abbiamo pianificato». Sarr è stato accostato, oltre che al Diavolo, anche il Liverpool. Per il 'CorSport', comunque, la voce resta nell'ambito dell'indiscrezione. Da 'Casa Milan', infatti, frenerebbero sull'interesse per Sarr, autore di 5 gol in 16 presenze in stagione. Attacco, Maldini torna su un vecchio pallino: le ultime news di mercato >>>

