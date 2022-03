Calciomercato Milan – Ag. Sarr: “Ha chance di lasciare il Watford”

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è Ismaila Sarr, attaccante classe 1998 del Watford che lascerà i gialloneri a fine stagione

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è quello di rinforzare l'out di destra, dove oltre a Domenico Berardi , uno dei nomi maggiormente sondati è quello di Ismaila Sarr , attaccante del Watford . L'attaccante classe 1998 , fino ad ora uno dei migliori nella stagione sfortunata dei gialloneri, ha collezionato 16 presenze in Premier League, condite da 5 gol e un assist.

L'agente del ragazzo ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Afrique Sports TV: "Interesse di Milan e Liverpool? L'unica cosa certa è che ha molte chance di lasciare il Watford a fine stagione indipendentemente da come andrà il campionato da qui a fine anno". L'attaccante, dunque, potrebbe cambiare maglia indipendentemente dal destino del suo attuale club in campionato.