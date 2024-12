Calciomercato Milan – L’indiscrezione: “È stato proposto questo giocatore”

Il giornalista Alessandro Jacobone, su X, ha riportato la seguente notizia di calciomercato sul Milan: "Proposto alla dirigenza rossonera un centrocampista di grande esperienza e personalità per gennaio. Mi spiace, ma non sono ancora in possesso del suo nome, ci lavorerò nelle prossime ore". LEGGI ANCHE: Calciomercato – Milan su Frendrup: ecco chi gli cederebbe il posto in lista >>>