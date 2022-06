Calciomercato Milan – Presto incontro per Brahim Díaz. E Asensio …

Stefano Pioli vorrebbe confermare Brahim Díaz al Milan. Se ne parlerà con il Real Madrid. Il quale rischia di vedere andare via Marco Asensio

Daniele Triolo

Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, presto il Milan avrà un incontro con il Real Madrid per discutere del futuro di Brahim Díaz. Il fantasista di Málaga, classe 1999, non ha avuto una grandissima stagione in maglia rossonera, ma il desiderio di mister Stefano Pioli, contrariamente a quanto si potesse pensare, è quello di confermarlo anche per l'annata 2022-2023. Non verrebbe, dunque, interrotto il prestito biennale di Brahim ai rossoneri. Se ne parlerà presto.

Il 'CorSport', poi, ha ricordato come il Milan abbia sondato, in passato, anche il terreno per Marco Asensio, classe 1996, esterno offensivo destro della squadra di Carlo Ancelotti. Un'operazione non decollata a causa delle elevate richieste di ingaggio (circa 7 milioni di euro netti a stagione) del maiorchino. Il quale, tuttavia, potrebbe tornare nel mirino del Milan visto che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 con i 'Blancos', lasciando una porta aperta per l'addio a Madrid.

«Stiamo parlando con il Real della possibilità di andare via, ma ho ancora un anno di contratto. E' un momento importante per me, non lo nego», le parole di Asensio al popolare quotidiano sportivo iberico 'AS'. Paolo Maldini e Frederic Massara restano, dunque, vigili anche sulla pista che porta al giocatore da poco passato nella scuderia del procuratore portoghese Jorge Mendes. Milan, colpo a sorpresa sulla sinistra? Le ultime news di mercato >>>