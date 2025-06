Calciomercato Milan, in difesa proposto Trippier: c’è un solo grande dubbio

In casa Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, è tornato di moda il nome di Kieran Trippier. Ricordiamo, infatti, come il terzino inglese fosse finito nei dialoghi tra i club quando si parlava del possibile trasferimento di Fikayo Tomori prima e di Malick Thiaw. Alla fine, però, non se ne fece nulla e le due squadre rimasero così senza quegli innesti. Ora, però, il club rossonero perde quello che nella seconda parte della stagione doveva essere il titolare. Kyle Walker, infatti, tornerà al Manchester City dal prestito e non verrà riscattato, anche per i guai fisici che ha avuto.