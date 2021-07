Calciomercato Milan – Ilicic o Damsgaard per sostituire Calhanoglu

Secondo Tuttosport, il Milan sta sondando seriamente Ilicic e Damsgaard per sostituire Calhanoglu in questa sessione di calciomercato

Il Milan continua a muoversi sul calciomercato per sostituire Calhanoglu e i nomi più gettonati sono quelli di JosipIlicic e Mikkel Damsgaard. Il profilo ideale cercato da Paolo Maldini e Ricky Massara è quello di un giocatore in grado di giocare nel 4-2-3-1 alle spalle della punta. Lo sloveno dell'Atalanta ha giocato molte volte in carriera in quella posizione e vanta grande esperienza, mentre il danese della Sampdoria nell'ultimo anno ha giocato prevalentemente in fascia nel 4-4-2 di Claudio Ranieri.