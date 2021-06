Mercato Milan, Ferrero: “Damsgaard vale tra 30 e 50 milioni”

Il Milan stava pensando a Damsgaard come rinforzo sul mercato, ma Ferrero, presidente della Sampdoria spegne gli entusiasmi.

Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato, ma il Milan è già molto attivo. I rossoneri tra saluti e nuovi arrivi, stanno cercando forze fresche. Dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, turco classe 1994 che si è accasato a zero all'Inter a partire da luglio, sono tanti i nomi valutati dalla dirigenza milanista. Tra questi c'è anche Mikkel Damsgaard, danese classe 2000 che si sta mettendo in mostra agli Europei 2021 dopo una buona stagione con la Sampdoria. La valutazione è di circa 13 milioni, salvo Massimo Ferrero. Il presidente blucerchiato, infatti, ai microfoni della Rai ha parlato così: "I presidenti devono darsi una regolata, altrimenti non c'è mercato. Damsgaard non è in vendita, perché voglio arrivare a una valutazione da 30 a 50 milioni, è un talento puro". Intanto ecco le notizie di mercato più importanti di oggi >>>