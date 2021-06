Calciomercato Milan – Ilicic alternativa a De Paul | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: De Paul è il primo nome per la trequarti del Milan: l'alternativa a Josip Ilicic

Come scritto dal Corriere dello Sport,De Paul del Milan è il primo nome per sostituire Hakan Calhanoglu sulla trequarti. Il gioiello dell'Udinese però costa molto, e dunque Maldini e Massara stanno valutando anche delle alternative. Piace molto il Papu Gomez, ma l'agente Beppe Risoha sottolineato come l'argentino sia felice al Siviglia. Un altro nome è quello di Josip Ilicic, in uscita dall'Atalanta: i rossoneri sono interessati, ma l'acquisto eventualmente arriverà solo a prezzi contenuti. Il calciomercato del Milan entra nel vivo: ecco la strategia di Elliott e Maldini