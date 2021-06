Calciomercato Milan – Papu Gomez, l’agente: “Vuole rimanere al Siviglia”

Le ultime sul calciomercato del Milan: Beppe Riso, agente del Papu Gomez, ha parlato del futuro dell'argentino, seguito dai rossoneri

C'è una trattativa tra il Milan e il Siviglia per il Papu Gomez? A parlarne è Beppe Riso, agente del calciatore. Riso, in collegamento con Radio Radio, ha parlato così del futuro dell'argentino: "Papu Gomez? Sta bene a Siviglia e vuole rimanere lì". Confermato dunque quanto vi abbiamo detto nella giornata di ieri: nel calciomercato tutto può succedere, ma al momento non c'è alcuna trattativa tra il Milan e Siviglia per Gomez. Maldini in ogni caso cerca un trequartista soprattutto nel caso in cui Hakan Calhanoglu non rinnovasse il contratto in scadenza a giugno. Intanto sempre a proposito del calciomercato del Milan: spunta l'idea Milik.