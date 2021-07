Calciomercato Milan – Il Torino mette gli occhi su Conti: ecco il prezzo

Il Torino è interessato ad Andrea Conti e il Milan spera di chiudere la cessione del giocatore durante questa sessione di calciomercato

Il Milan prova a fare cassa vendendo alcuni esuberi in questa sessione di calciomercato e uno di questi è sicuramente Andrea Conti . Il terzino rossonero è andato in prestito al Parma durante la seconda metà dell'ultima stagione di Serie A , senza però lasciare il segno e retrocedendo in Serie B con i ducali.

Il giocatore non rientra più nei piani dei rossoneri e allora si cercano nuovi acquirenti. Nelle scorse settimane, si era parlato di un interessamento della Sampdoria per il giocatore. Anche il Torino sembra essere sulle tracce di Conti: il prezzo del cartellino si aggira attorno ai 5 milioni di euro. La cifra non è elevata e i granata potrebbero quindi decidere di affondare il colpo per regalare a IvanJuric un nuovo laterale destro. Intanto ecco le notizie più importanti di oggi sul mercato del Milan >>>